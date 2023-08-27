"مسافرون" تدعو لتقديم برامج سياحية خاصة لليونانيين والقبرصيين

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن العلاقات المصرية اليونانية والقبرصية المتميزة للغاية شهدت تطورا بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والاتفاقيات التي تم توقيعها طوال الفترة الماضية ومنها ترسيم الحدود والكهرباء ومبادرة العودة للجذور وغيرها، ويمكن استغلال ذلك في تنمية التعاون السياحي.

وأكد عبد اللطيف، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه رغم العلاقات التاريخية بين مصر واليونان إلا أنه لا يوجد تبادل سياحي بشكل قوي بين البلدين يليق بمستوى العلاقات التاريخية والمستمرة حتى الان، ولذلك لابد من العمل على تنشيط حركة السياحة البينية وإعداد برامج سياحية مشتركة بين البلدين وتسويقها خارجيا وتوفير رحلات طيران متعددة ومباشرة بين المدن المصرية واليونانية والقبرصية وكذلك توفير خطوط ملاحية تربط بين اليونان وقبرص والإسكندرية لتنشيط حركة السياحة الى الاسكندرية بهدف تنشيط سياحة العودة للجذور لليونانيين لزيادة الاسكندرية والأحياء التي عاشوا فيها في فترات طويلة هم وأسرهم.

وأشار إلى أهمية عقد اتفاقيات توأمة بين بعض المدن المصرية واليونانية على سبيل المثال للتبادل السياحي وتقديم الخدمات السياحية المشتركة و اعداد البرامج المشتركة أيضا وترويجها في الدول التي ترغب في زيارة مصر واليونان من خلال برنامج سياحي واحد، مضيفا أنه يمكن دعوة اليونانيين والقبارصة لزيارة مدينة سانت كاترين حيث يوجد دير سانت كاترين الذي يوجد به الأساقفة اليونانيين وكذلك مدينة شرم الشيخ والاستمتاع بجمالها الساحر وزيارة الاسكندرية ومعالمها التاريخية وآثارهم الموجودة حتى الآن.

ولفت إلى أن مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بشكل عام مؤهل بشكل كبير لاستقبال السياحة اليونانية لقرب المسافة و جمال الشواطئ هناك ولابد من الترويج للعلمين والساحل الشمالي في اليونان وقبرص لان السياحة اليونانية لو ركزت على هذه المنطقة ستكون بداية قوية لاستقطاب مزيد من السياحة الأوروبية للعلمين والساحل الشمالي.

ودعا إلى ضرورة الإسراع بتشغيل مطار العلمين بشكل موسع ووجود رحلات أسبوعية منتظمة مع قبرص واليونان في ظل عدم تفضيل رحلات البحر في موسم الشتاء وكذلك مطار مرسى مطروح وتنشيط الرحلات إليه من خلال التعاقد مع شركات الطيران المختلفة عالميا لاعداد رحلات طيران منتظمة وشارتر من الدول المستهدف جلب سياحة منها.

وأكد على أهمية تقديم التسهيلات لسياحة اليخوت والمراكب الفندقية وتطوير وإنشاء مراسي بالساحل الشمالي وتشغيل رحلات ملاحية بشكل منتظم بين مصر واليونان.