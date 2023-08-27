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الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"مداخلات في تاريخ الحضارة المصرية القديمة: الإنسان والنهر" كتاب جديد للدكتور يسري عبد الغني

غلاف كتاب مداخلات
غلاف كتاب مداخلات في تاريخ الحضارة المصرية القديمة: الإنسان
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صدر حديثًا عن دار "نادية" للنشر والتوزيع، كتاب بعنوان "مداخلات في تاريخ الحضارة المصرية القديمة: الإنسان والنهر"، للباحث والخبير في التراث الثقافي دكتور يسري عبد الغني وهو الكتاب رقم 65 للباحث.

يبدأ الباحث كتابه الذي تبلغ عدد صفحاته 136، بقوله: لن تتم نعمة الإيمان بمصر حتى تحيط بتاريخها علمًا.. لدينا ما نفتخر به، ولا تملكه شعوب العالم.. فهل آن لنا أن ندرك ذلك ونعيه!؟.

‏ويضم الكتاب 7 مداخلات أو فصول على التوالي هي: الحضارة الإنسانية ومقوماتها، الحياة الدينية، الحياة السياسية، الجيش أو القوات المسلحة، الحياة الاقتصادية، الحياة الفكرية، الحياة الاجتماعية، خاتمة وتوصيات، أهم الأسانيد والمراجع.
يذكر أن د.يسري عبد الغني عبد الله هو:ــ
ـ محاضر في تاريخ الأدب والبلاغة – بجامعة الأزهر الشريف
ـ مؤسس ورئيس مركز الأصالة والمعاصرة للبحث العلمي والتنمية الثقافية، بالقاهرة .
ـ نائب رئيس مركز الدراسات والأبحاث اللغوية والقرآنية، بيروت –لبنان وليماسول – قبرص
ـ باحث وخبير في التراث الثقافي –معتمد لدى أكثر من جهة دولية
ـ مدير عام النشر والتحرير ـ بوزارة الثقافة سابقًا
-يحاضر في أكثر من معهد وكلية حكومية وخاصة خارج مصر وداخلها
ـ يعمل كمستشار لأكثر من جهة تهتم بالشأن الثقافي والفكري في العديد من الدول العربية والأوربية وكذلك العديد من مراكز الأبحاث العالمية الاستشراقية
المؤهلات والخبرات :
ـ حاصل على درجة الدكتوراه من معهد الدراسات الاستشراقية والمقارنية التابع لجامعة وارسو ـ بولندا 2003
ـ حاصل على درجة الماجستير في الأدب المقارن –جامعة جنوب الوادي-مصر 2000
ـ أربع دبلومات عليا في الأدب والتاريخ والفلسفة من جامعات: الأزهر، القاهرة، عين شمس المنيا (في الفترة من 1976 إلى 2000)
ــ ليسانس في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من كلية دار العلوم / جامعة القاهرة، 1975-يجيد 3 لغات أجنبية بالإضافة إلى العبرية القديمة والحديثة
الخبرات :
ـ عمل كمدرس للغة العربية وآدابها في المعاهد الأزهرية، لمدة سبع سنوات
ـ عمل كضابط في القوات المسلحة (ضابط احتياط) بإدارة التوجيه المعنوي حتى وصل إلى درجة نقيب
ــ عمل بالهيئة المصرية العامة للكتاب كباحث ومحرر حتى وصل إلى درجة مدير عام ـ عمل كسكرتير ومدير ورئيس لتحرير أكثر من مجلة ثقافية، منها: الجديد، القصة، عالم القصة، أمواج، المسرح، عالم الكتاب، علم النفس، سلسلة المركز القومي للطفولة …
ـ رأس ومازال العديد من لجان التحكيم في المجلات الأدبية وفي المسابقات الأدبية بمختلف أنواعها في مصر وخارجها، في الشعر والقصة والرواية والمسرح..
ـ شارك ومازال في العديد من المؤتمرات والندوات والملتقيات الثقافية والفكرية في مصر وخارجها
ـ شارك ومازال كمعد ومقدم وضيف للعديد من البرامج الثقافية في العديد من وسائل الإعلام المصرية والعربية .
ـ كتب مئات المقالات في عشرات من المجلات المحكمة في مصر والوطن العربي وأوربا. ــ ـ
ـــ حصل على العديد من الجوائز والتكريمات أكثرها خارج مصر
المؤلفات :
ـ له 65 كتابًا في مجالات الفكر والثقافة والأدب والتاريخ والنقد، كما له العديد من الكتب المحققة، في مختلف مجالات التراث العربي والإسلامي نشرت في مصر والوطن العربي وخارجهما .
ومنها :
ـ عقادي وأفتخر، دار النيل والفرات، القاهرة، 2018، (جائزة أحسن كتاب لعام 2017)
ـ التواصل الأدبي بين الشعوب: إضاءات ورؤى، دار النيل والفرات، القاهرة، 2017
ـ البيروني: رائدًا لحوار الأديان والثقافات، دار نور للطباعة والنشر، ألمانيا، 2017
ـ صفحات من تاريخ المكتبات العربية، دار نور للطباعة والنشر، ألمانيا، 2017
ـ توفيق الحكيم، شمس المسرح العربي، القاهرة، 2016
ـ النثر الفني في صدر الإسلام، كتاب نهج البلاغة للإمام / علي بن أبي طالب نموذجًا، دار إطلالة جبيلية، بيروت، 2015
ـ تراثنا الثقافي، دفاعا عن الهوية،، القاهرة، 2014 .
ـ إتحاف النبلاء بأخبار وأشعار الكرماء والبخلاء: دراسة وتحليل وتحقيق، دار الكتب العلمية، بيروت، 2013
ـ معجم الأفعال المبنية للمجهول، دار الكتب العلمية، بيروت، 2012
ـ ديوان بديع الزمان الهمذاني، دراسة وتحقيق وتحليل، دار الكتب العلمية، بيروت، 2011
ـ معجم الأفعال الجامدة في اللغة العربية، دار الكتب العلمية، بيروت، 2010
ـ الرسالة الألوحية في العلاج بالأعشاب الطبية للشيخ الرئيس ابن سينا: دراسة ونقد وتحليل، دار الجيل، بيروت، 2009
ـ كتاب الجمل، لعبد القاهر الجرجاني.. دراسة ونقد وتحليل، بيروت، 2008
ـ عبد القادر البغدادي.. زعيم اللغويين في القرن العاشر الهجري، دار الكتب العلمية، بيروت، 2007
ـ ديوان الخرنق بنت بدر بن هفان.. شقيقة طرفة بن العبد البكري، برواية أبي عمرو بن العلاء.. دراسة وتحقيق وتحليل، دار الكتب العلمية، بيروت، 2006
ـ البخلاء، للجاحظ، دراسة وتحقيق وتهذيب وتحليل، دار ابن سينا للطباعة والنشر، القاهرة، 2005
ـ يا نور الدين … صفحات من حياة القائد البطل / نور الدين محمود زنكي، القاهرة، 2004
ـ الإسهامات العلمية لعلماء المسلمين في مرآة الاستشراق، القاهرة، 2003
ـ شخصية عمر بن الخطاب.. من خلال التفسير القرآني المأثور عنه، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001
ـ مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2000
ـ عن الصعلكة والصعاليك في الشعر العربي: ديوان عروة بن الورد أمير الصعاليك نموذجًا.. دراسة وتحقيق، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000
ـ الحب العذري في الشعر العربي: ديوان قيس بن الملوح (مجنون ليلى)، برواية أبي بكر الوالبي.. دراسة وتحقيق، ـ ملحق به مجموعة من الأبحاث عن الحب في الأدب العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1999
ــ ابن عنين.. الشاعر المتمرد: حياته وإبداعه الشعري، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998
ـ الغربة والاغتراب.. رؤية إسلامية من خلال كتاب كشف الكربه في وصف حال أهل الغربة للحافظ بن رجب الحنبلي: دراسة وتحقيق وتحليل، دار القرآن، القاهرة، 1997
ـ المسلمون المنسيون: دراسة لأحوال الأقليات الإسلامية في العالم، مكتبة ابن سينا، القاهرة، 1996
ـ الوطن في الأدب العربي الدارات للأصمعي وياقوت الحموي.. دراسة لغوية أدبية تحليلية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995
ـ مورد الظمآن في فضائل سور القرآن الكريم.. جمع وتحقيق، مكتبة القرآن، القاهرة، 1994
ـ بين الأدب والنقد.. مجموعة من مقالات لم تنشر من قبل للعالم الكبير الدكتور / محمد مهدي علام،إعداد وتحقيق وتقديم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993
ـ المعتزلة أحرار الفكر الإسلامي.. دراسة وتحليل، القاهرة، 1992
ـ في علم الكلام.. الماضي والحاضر والمستقبل، القاهرة، 1991
ـ معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجري، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990، تم طبعه أكثر من 20 مرة
ـ الحريات في الإسلام.. دراسة مقارنة، القاهرة، 1990
ـ هوامش حول قضية اختفاء مهدي المهداوي، مجموعة قصصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1989
ـ معجم المعاجم العربية، دار الجيل، بيروت، 1986 (تم طبعه أكثر من عشرين مرة )
ـ المدنية العربية الإسلامية.. نظرات في الأصول والتطور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1985
ـ مذكرات الفنانة / فاطمة رشدي.. سارة برنارد الشرق مع زوجها عزيز عيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984
ـ التنمية الاجتماعية في الإسلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1978
كما أن له اهتما م بالمجتمع المدني ومنظماته على كل الأصعدة الثقافية والاجتماعية .

دكتور يسري عبد الغني مداخلات في تاريخ الحضارة المصرية القديمة الإنسان والنهر دار نادية للنشر والتوزيع