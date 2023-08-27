"مداخلات في تاريخ الحضارة المصرية القديمة: الإنسان والنهر" كتاب جديد للدكتور يسري عبد الغني

صدر حديثًا عن دار "نادية" للنشر والتوزيع، كتاب بعنوان "مداخلات في تاريخ الحضارة المصرية القديمة: الإنسان والنهر"، للباحث والخبير في التراث الثقافي دكتور يسري عبد الغني وهو الكتاب رقم 65 للباحث.

يبدأ الباحث كتابه الذي تبلغ عدد صفحاته 136، بقوله: لن تتم نعمة الإيمان بمصر حتى تحيط بتاريخها علمًا.. لدينا ما نفتخر به، ولا تملكه شعوب العالم.. فهل آن لنا أن ندرك ذلك ونعيه!؟.

‏ويضم الكتاب 7 مداخلات أو فصول على التوالي هي: الحضارة الإنسانية ومقوماتها، الحياة الدينية، الحياة السياسية، الجيش أو القوات المسلحة، الحياة الاقتصادية، الحياة الفكرية، الحياة الاجتماعية، خاتمة وتوصيات، أهم الأسانيد والمراجع.

يذكر أن د.يسري عبد الغني عبد الله هو:ــ

ـ محاضر في تاريخ الأدب والبلاغة – بجامعة الأزهر الشريف

ـ مؤسس ورئيس مركز الأصالة والمعاصرة للبحث العلمي والتنمية الثقافية، بالقاهرة .

ـ نائب رئيس مركز الدراسات والأبحاث اللغوية والقرآنية، بيروت –لبنان وليماسول – قبرص

ـ باحث وخبير في التراث الثقافي –معتمد لدى أكثر من جهة دولية

ـ مدير عام النشر والتحرير ـ بوزارة الثقافة سابقًا

-يحاضر في أكثر من معهد وكلية حكومية وخاصة خارج مصر وداخلها

ـ يعمل كمستشار لأكثر من جهة تهتم بالشأن الثقافي والفكري في العديد من الدول العربية والأوربية وكذلك العديد من مراكز الأبحاث العالمية الاستشراقية

المؤهلات والخبرات :

ـ حاصل على درجة الدكتوراه من معهد الدراسات الاستشراقية والمقارنية التابع لجامعة وارسو ـ بولندا 2003

ـ حاصل على درجة الماجستير في الأدب المقارن –جامعة جنوب الوادي-مصر 2000

ـ أربع دبلومات عليا في الأدب والتاريخ والفلسفة من جامعات: الأزهر، القاهرة، عين شمس المنيا (في الفترة من 1976 إلى 2000)

ــ ليسانس في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من كلية دار العلوم / جامعة القاهرة، 1975-يجيد 3 لغات أجنبية بالإضافة إلى العبرية القديمة والحديثة

الخبرات :

ـ عمل كمدرس للغة العربية وآدابها في المعاهد الأزهرية، لمدة سبع سنوات

ـ عمل كضابط في القوات المسلحة (ضابط احتياط) بإدارة التوجيه المعنوي حتى وصل إلى درجة نقيب

ــ عمل بالهيئة المصرية العامة للكتاب كباحث ومحرر حتى وصل إلى درجة مدير عام ـ عمل كسكرتير ومدير ورئيس لتحرير أكثر من مجلة ثقافية، منها: الجديد، القصة، عالم القصة، أمواج، المسرح، عالم الكتاب، علم النفس، سلسلة المركز القومي للطفولة …

ـ رأس ومازال العديد من لجان التحكيم في المجلات الأدبية وفي المسابقات الأدبية بمختلف أنواعها في مصر وخارجها، في الشعر والقصة والرواية والمسرح..

ـ شارك ومازال في العديد من المؤتمرات والندوات والملتقيات الثقافية والفكرية في مصر وخارجها

ـ شارك ومازال كمعد ومقدم وضيف للعديد من البرامج الثقافية في العديد من وسائل الإعلام المصرية والعربية .

ـ كتب مئات المقالات في عشرات من المجلات المحكمة في مصر والوطن العربي وأوربا. ــ ـ

ـــ حصل على العديد من الجوائز والتكريمات أكثرها خارج مصر

المؤلفات :

ـ له 65 كتابًا في مجالات الفكر والثقافة والأدب والتاريخ والنقد، كما له العديد من الكتب المحققة، في مختلف مجالات التراث العربي والإسلامي نشرت في مصر والوطن العربي وخارجهما .

ومنها :

ـ عقادي وأفتخر، دار النيل والفرات، القاهرة، 2018، (جائزة أحسن كتاب لعام 2017)

ـ التواصل الأدبي بين الشعوب: إضاءات ورؤى، دار النيل والفرات، القاهرة، 2017

ـ البيروني: رائدًا لحوار الأديان والثقافات، دار نور للطباعة والنشر، ألمانيا، 2017

ـ صفحات من تاريخ المكتبات العربية، دار نور للطباعة والنشر، ألمانيا، 2017

ـ توفيق الحكيم، شمس المسرح العربي، القاهرة، 2016

ـ النثر الفني في صدر الإسلام، كتاب نهج البلاغة للإمام / علي بن أبي طالب نموذجًا، دار إطلالة جبيلية، بيروت، 2015

ـ تراثنا الثقافي، دفاعا عن الهوية،، القاهرة، 2014 .

ـ إتحاف النبلاء بأخبار وأشعار الكرماء والبخلاء: دراسة وتحليل وتحقيق، دار الكتب العلمية، بيروت، 2013

ـ معجم الأفعال المبنية للمجهول، دار الكتب العلمية، بيروت، 2012

ـ ديوان بديع الزمان الهمذاني، دراسة وتحقيق وتحليل، دار الكتب العلمية، بيروت، 2011

ـ معجم الأفعال الجامدة في اللغة العربية، دار الكتب العلمية، بيروت، 2010

ـ الرسالة الألوحية في العلاج بالأعشاب الطبية للشيخ الرئيس ابن سينا: دراسة ونقد وتحليل، دار الجيل، بيروت، 2009

ـ كتاب الجمل، لعبد القاهر الجرجاني.. دراسة ونقد وتحليل، بيروت، 2008

ـ عبد القادر البغدادي.. زعيم اللغويين في القرن العاشر الهجري، دار الكتب العلمية، بيروت، 2007

ـ ديوان الخرنق بنت بدر بن هفان.. شقيقة طرفة بن العبد البكري، برواية أبي عمرو بن العلاء.. دراسة وتحقيق وتحليل، دار الكتب العلمية، بيروت، 2006

ـ البخلاء، للجاحظ، دراسة وتحقيق وتهذيب وتحليل، دار ابن سينا للطباعة والنشر، القاهرة، 2005

ـ يا نور الدين … صفحات من حياة القائد البطل / نور الدين محمود زنكي، القاهرة، 2004

ـ الإسهامات العلمية لعلماء المسلمين في مرآة الاستشراق، القاهرة، 2003

ـ شخصية عمر بن الخطاب.. من خلال التفسير القرآني المأثور عنه، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001

ـ مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2000

ـ عن الصعلكة والصعاليك في الشعر العربي: ديوان عروة بن الورد أمير الصعاليك نموذجًا.. دراسة وتحقيق، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000

ـ الحب العذري في الشعر العربي: ديوان قيس بن الملوح (مجنون ليلى)، برواية أبي بكر الوالبي.. دراسة وتحقيق، ـ ملحق به مجموعة من الأبحاث عن الحب في الأدب العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1999

ــ ابن عنين.. الشاعر المتمرد: حياته وإبداعه الشعري، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998

ـ الغربة والاغتراب.. رؤية إسلامية من خلال كتاب كشف الكربه في وصف حال أهل الغربة للحافظ بن رجب الحنبلي: دراسة وتحقيق وتحليل، دار القرآن، القاهرة، 1997

ـ المسلمون المنسيون: دراسة لأحوال الأقليات الإسلامية في العالم، مكتبة ابن سينا، القاهرة، 1996

ـ الوطن في الأدب العربي الدارات للأصمعي وياقوت الحموي.. دراسة لغوية أدبية تحليلية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995

ـ مورد الظمآن في فضائل سور القرآن الكريم.. جمع وتحقيق، مكتبة القرآن، القاهرة، 1994

ـ بين الأدب والنقد.. مجموعة من مقالات لم تنشر من قبل للعالم الكبير الدكتور / محمد مهدي علام،إعداد وتحقيق وتقديم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993

ـ المعتزلة أحرار الفكر الإسلامي.. دراسة وتحليل، القاهرة، 1992

ـ في علم الكلام.. الماضي والحاضر والمستقبل، القاهرة، 1991

ـ معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجري، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990، تم طبعه أكثر من 20 مرة

ـ الحريات في الإسلام.. دراسة مقارنة، القاهرة، 1990

ـ هوامش حول قضية اختفاء مهدي المهداوي، مجموعة قصصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1989

ـ معجم المعاجم العربية، دار الجيل، بيروت، 1986 (تم طبعه أكثر من عشرين مرة )

ـ المدنية العربية الإسلامية.. نظرات في الأصول والتطور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1985

ـ مذكرات الفنانة / فاطمة رشدي.. سارة برنارد الشرق مع زوجها عزيز عيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984

ـ التنمية الاجتماعية في الإسلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1978

كما أن له اهتما م بالمجتمع المدني ومنظماته على كل الأصعدة الثقافية والاجتماعية .