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الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. المديرية المالية بالبحر الأحمر تنظم يوما رياضيا لموظفيها

موظفي المديرية المالية
موظفي المديرية المالية بالغردقة
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نظمت المديرية المالية بالبحر الاحمر بقيادة علاء عبد الحميد ابراهيم،  اليوم الرياضي والاجتماعي والثقافي، وذلك للعام الثالث على التوالي بالمدينه الشبابيه بالغردقة.

يحرص مدير المديرية المالية علي الحفاظ علي العلاقات الانسانيه بين الموظفين وتاثيرها الايجابي في خلق بيئه عمل تحفيزيه.

وتم عمل العديد من المسابقات الرياضيه والترفيهيه وتوزيع الجوائز على الفائزين، فيما تم تكريم الموظفين المحالين للمعاش وهم، عطيه احمد عطيه رئيس حسابات الفرع المالي، وربيع فهيم مراقب مالي سفاجا، وممدوح ابو الوفا بالمراقبه الماليه بالقصير، وخالد ابو الحسن بالمراقبه الماليه بالقصير، وعبد الحميد رشدي.

 حضر علاء عبد الحميد ابراهيم رئيس الادارة المركزية مدير المديرية المالية بالبحر الاحمر ولفيف من الموظفين والموظفات  واسرهم في جو ساده الحب والمحبه بين اسره العاملين بالمديريه الماليه.

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المديرية المالية بالبحر الاحمر المدينة الشبابية بالغردقة رئيس الإدارة المركزية موظفين