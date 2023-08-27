الثانوية العامة «دور ثان».. تداول امتحان «الديناميكا» على جروبات الغش

تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، نماذج لأسئلة وإجابات امتحان الديناميكا، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية «رياضيات» بامتحان الدور الثانى 2023، اليوم الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا»، ولمدة ساعتين.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين «STEM» شعبة العلوم امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الأحياء- الجيولوجيا»، ويواجه طلاب مدارس المتفوقين «STEM»، شعبة الرياضيات امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الرياضيات».

ويتتبع فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المتورطين، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ويصل طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني ما يزيد عن 119 ألف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.

وانطلقت الامتحانات السبت الماضي ١٩ أغسطس، وتنتهي الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.