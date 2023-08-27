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الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

الذهب
الذهب
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استقر سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 27 أغسطس 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2566 جنيها للبيع،  و2589 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2245 جنيها للبيع و2265 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1924 جنيها للبيع و 1941 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1497 جنيها للبيع و 1510 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.96 ألف جنيه للبيع و 18.12 ألف جنيه للشراء.

فيما بلغ سعر الأوقية نحو 79.8 ألف جنيه للبيع و 80.12 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.57 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.

أسعار الذهب الذهب اليوم