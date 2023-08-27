سعر الذهب اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

الأحد 27/أغسطس/2023 - 09:09 ص

استقر سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 27 أغسطس 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2566 جنيها للبيع، و2589 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2245 جنيها للبيع و2265 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1924 جنيها للبيع و 1941 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1497 جنيها للبيع و 1510 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.96 ألف جنيه للبيع و 18.12 ألف جنيه للشراء.

فيما بلغ سعر الأوقية نحو 79.8 ألف جنيه للبيع و 80.12 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.57 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.