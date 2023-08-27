إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط – الوادي الجديد

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، مساء السبت، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق "أسيوط – الخارجة" في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " الخارجة – أسيوط" بمنطقة الكيلو 100 بالطريق أسفر عن إصابة عبد النعيم أحمد عبد الحميد، 35 عاما وزوجته ريهام محمد حسين، 26 عاما، وأبنائهما، إياد عام ونصف عام، زياد 6 أشهر، مازن 10 أعوام، سما 7 أعوام بجروح متفرقة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.