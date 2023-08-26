المركز الثقافى الإسبانى يشارك فى حضانات «دوائر الإبداع»

أعلن المركز الثقافى الإسبانى (ثربانتس) مشاركته في المرحلة الثالثة من مشروع "دوائر الإبداع" بالشراكة مع المجلس الأعلى للثقافة، تحت مظلة اتحاد المعاهد الوطنية الثقافية الأوربية (يونيك).

يهدف مشروع "دوائر الإبداع"، الذى يموله اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية بالشراكة مع المجلس الأعلى للثقافة، إلى دعم المبادرات الثقافية والإبداعية، وتعزيز بيئات الإبداع وتحقيق العدالة الثقافية بضمان وصول المنتج الثقافى إلى مختلف أنحاء الجمهورية؛ لا سيما إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال الشراكة بين وزارة الثقافة المصرية، والمؤسسات الدولية المؤثرة فى المجال الثقافى، والجمعيات المحلية.

كما يهدف إلى الاستفادة من الموارد المالية المتاحة عبر تقديم الأعمال التدريبية والمالية الملائمة لمديرى الفنون والثقافة وأصحاب المبادرات والمشاريع الثقافية من الشباب فى القطاع الثقافى.

من جانبه، صرح خوسيه مانويل، مدير المركز الثقافى الإسبانى أن هذا التعاون من شأنه خلق أثر إيجابى أكثر استدامة على التنمية من خلال دعمه أصحاب المبادرات الثقافية والفنية المختلفة وتوسيع نطاق المستفيدين من تلك المبادرات، وهو ما يستهدفه ثربانتس منذ انطلاقه فى مصر عام 1991، وفى أكثر من 88 مدينة فى 45 دولة حول العالم.

ويعمل المركز الثقافى الإسبانى بدأب على نشر الثقافة واللغة الإسبانية من خلال فعالياته وبرامجه التعليمية والتثقيفية المتنوعة بمقرية فى القاهرة والإسكندرية، التى تعكس التراث الثقافى المشترك والتنوع الثقافى واللغوى، بالتنسيق مع سفارات البلدان الناطقة بالإسبانية فى جمهورية مصر العربية".

جدير بالذكر أن مشروع دوائر الإبداع قد انطلق للمرة الأولى عام 2020، ويعد حاضنة لعدد من المشروعات الثقافية بالقطاعين الحكومى والأهلى تعمل على تقديم الدعم التدريبى فى مجال الإدارة الثقافية للعاملين بالمجال الثقافى، كما تمنح فى مرحلتها الأخيرة الدعم المالى والفنى للمشاريع الأكثر ابتكارا واكتمالا حسب ضوابط ومحددات معلنة.