اتصالات من &e توقع بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة

وقعت شركة اتصالات من &e فى مصر بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة IMC، بهدف تطوير الصناعة المصرية فى شتى المجالات ورسم خريطة التحول الرقمى، وتنمية مهارات الكوادر فى سوق العمل المصرى فى مجالات التحول الرقمى والرقمنة وأسس ومبادئ الثورة الصناعية الرابعة، لتصبح بذلك شركة اتصالات من &e فى مصر أولى شركات قطاع الاتصالات التى توفر مجموعة متكاملة من الحلول التكنولوجية لهذا القطاع الحيوى.

أكد شريف الخولى، الرئيس التنفيذى لقطاعات الأعمال بشركة اتصالات من &e فى مصر أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة ومثمرة نحو تطبيق مفهوم التحول الرقمى فى القطاع الصناعى، والذى من شأنه تحسين أداء المؤسسات الصناعية بمختلف أحجامها ومجالاتها، ما ينعكس على زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعى فى مصر، ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.”

وأكد أن اتصالات من &e فى مصر تحرص على التعاون مع كل الأجهزة والجهات الحكومية، وعقد شراكات جديدة فى مختلف القطاعات مع كبرى الشركات والهيئات، تنفيذا لخطتها التوسعية فى مصر التى تستهدف التحول من شركة اتصالات لمجموعة تكنولوجيا متكاملة، معبرا عن فخره كون شركة اتصالات من &e فى مصر هى أول شركة فى قطاع الاتصالات تقدم هذه الخدمات للقطاع الصناعى، وهو ما يؤكد ريادتها التكنولوجية والتزامها بطرح المزيد من التقنيات والخدمات الذكية لخدمة عملائها ومواكبة جهود الدولة للتحول الرقمى.

وقال شريف الخولى : “نسعى إلى تطوير وتحسين منظومة الخدمات فى قطاع الصناعة كتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والتسويق الإلكترونى، حيث نقدم مجموعة متكاملة من الحلول الإلكترونية، والتى تساعد المؤسسات الصناعية وأصحاب المشروعات الصناعية وذوى الحرف اليدوية ورواد الأعمال فى القطاع المسجلين على قاعدة بيانات مركز تحديث الصناعة، على حماية بياناتهم وتسهيل سبل التواصل فيما بينهم وبين عملائهم، وتمكينهم من مواكبة التغيرات السريعة لزيادة الإنتاج وتقديم منتجاتهم وخدماتهم بشكل أفضل.”

وأوضح أن مجالات التعاون بين شركة اتصالات من &e فى مصر ومركز تحديث الصناعة (IMC) تتضمن تقديم خدمات اتصال المؤسسات، والامن السيبرانى، والحوسبة السحابية، إضافة إلى الرسائل المؤسسية التسويقية، وإنترنت الأشياء، واستضافة مركز البيانات، إلى جانب إعداد وتدريب الكوادر بمركز تحديث الصناعة على مجالات التحول الرقمى والرقمنة، وتقييم ودراسة مدى جاهزية الشركات للتحول الرقمى، ودعم انتشار الحلول الرقمية فى مجال السلامة العامة وسلاسل الإمداد والشحن.