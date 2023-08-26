ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 10 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22732 طن تشمل : 913 طن ملح صب و 400 طن كسب صويا و 4310 طن رمل و 898 طن فلسبار و 7486 طن يوريا و 8725 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46329 طن تشمل : 3400 طن خردة و 7000 طن كسب صويا و 14150 طن حديد و 2084 طن أبلاكاش و4000 طن فول صويا و 6893 طن قمح و 300 طن ذرة و 7951 طن قمح مطحون و 2315 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 551 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 386 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 331 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2731 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 117623 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191749 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2550 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و الفيوم ، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 2832 شاحنة.