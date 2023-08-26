تعليم الوادى الجديد: استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية للطلاب الموهوبين

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، على استمرار تنفيذ فعاليات الأنشطة الصيفية لإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية.

وجاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ.

يجرى تنفيذ ورش عمل تدريبية للطلاب الموهوبين بالمجالات المختلفة فى جميع الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن خطة العمل خلال الأسبوع المنقضى تضمنت :

■كيف تخطط لمستقبلك

■الابتزاز الإلكتروني وكيفية الوقاية منه

■التدريب على برنامج word

■وقاية وأمان صفحات التواصل

■البحث عبر الانترنت

■فن التصوير الفوتوغرافي

■إعداد ممثل