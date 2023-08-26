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السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق يتسلم ميدالية جائزة النيل

د.هشام
د.هشام
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تسلم اليوم  الدكتور هشام فؤاد علي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق شهادة حصوله على جائزة النيل وكذلك الميدالية الذهبية الخاصة بجائزة النيل في العلوم الأساسية وذلك في أكاديمية البحث العلمي وقد حصل الأستاذ الدكتور هشام فؤاد علي هذه الجائزة التي تعد أعلى الجوائز العلمية التي تمنحها الدولة وتمنح لشخصية بارزة في مجاله.

وقد فاز الدكتور هشام فؤاد بالعديد من الجوائز، وهي تشمل جائزتى الدولة التشجيعية والتقديرية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى . ويعتبر الدكتور هشام فؤاد من الرعيل الأول لعلماء الطاقة الذرية في مصر حيث بدأ عمله عام 1959 وتدرج بالمناصب حتى وصوله لرئاسة الهيئة وقد أسس سيادته مركز المعامل الحارة بأنشاص  بهدف تطوير الخبرات المصرية  في مجالات معالجة المخلفات المشعة و كذلك إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في مختلف التطبيقات الطبية و الصناعية و الزراعية و البحوث العلمية. كما يبرز دوره أيضاً في إدارة وإنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص حتى افتتاحه وهو يأتى فى مقدمة جيل الرواد بالهيئة المستمرين في العطاء حتى الأن وقد نشر أكثر من ٢٠٠ بحث علمي منشور فى المجلات والدوريات العلمية المحلية والعالمية.

وقد هنأ  الدكتور عمرو الحاج – رئيس الهيئة الأستاذ الدكتور هشام فؤاد بمناسبة تسلمه شهادة وميدالية جائزة النيل، وقد صرح بأن سيادته يمثل النموذج المشرف لعلماء الهيئة الذين شاركوا في بنائها والمستمرين في العطاء العلمي حتى الأن، ويؤكد على أصالة المدرسة العلمية لهيئة الطاقة الذرية وتميزها منذ جيل الرواد وحتى الأن.

وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأنه سيلي ذلك تكريم سيادته مع باقي العلماء الحاصلين على جوائز الدولة في احتفال عيد العلم هذا العام.

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هيئة الطاقة الذرية الأسبق جائزة النيل الميدالية الذهبية