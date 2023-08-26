باسم سمرة يكشف عن شخصيته بمسلسل "سفاح الجيزة"

كشف الفنان باسم سمرة أحد أبطال مسلسل "سفاح الجيزة" عن شخصيتة داخل العمل، حيث يقدم دور ضابط شرطه من خلال الأحداث.

ونشر على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة له من خلال تصوير المسلسل ليشارك بها جمهوره.

وعلق على الصورة "المقدم حازم مطر مسلسل سفاح الجيزة يعرض الآن على شاهد".

المسلسل بطولة أحمد فهمى، باسم سمرة، ركين سعد، صلاح عبدالله، هايدى خالد، جيهان الشماشرجى، والإخراج هادى الباجورى.

يذكر أن مسلسل سفاح الجيزة ينتمى لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض، لقاتل صاحب جرائم متتابعه، ويقوم رجال الشرطة محاولة الكشف عن غموض تلك الجرائم والدوافع المشتركة لها للإيقاع بالمجرم.