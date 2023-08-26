سكرتير عام مساعد بني سويف يبحث خطة تطوير منظومة النظافة بالمحافظة

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم السبت، اجتماعًا لمتابعة الحالة العامة لمعدات الحملة الميكانيكية ومنظومة النظافة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وذلك بحضور المهندسة نيرمين إميل مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة ونواب رؤساء الوحدات المحلية (المشرفين على منظومة النظافة)، ومديري الحملات الميكانيكية بمراكز ومدن المحافظة.

وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام المساعد الوضع الحالي لمعدات الحملات الميكانيكية، فيما يتعلق بأعدادها واستخداماتها وموقفها من أعمال الصيانة والإصلاح خاصة مع اقتراب موسم الدراسة، مؤكداً على توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بالمراجعة الدورية لأعمال صيانة المعدات باختلاف أنواعها من لوادر وسيارات شفط وجليدرات وحفار وسيارات مياه وسيارات نقل ونصف نقل، ومكنسيات وغيرها من المعدات، فضلاً عن جاهزية العنصر البشري من السائقين والقائمين على تشغيل وصيانة تلك المعدات.

تجدر الإشارة إلى أنه "تنفيذًا لتكليفات المحافظ في هذا الملف" قام السكرتير العام المساعد خلال الأسبوع الماضي بزيارات متكررة شملت جميع مراكز المحافظة، تفقد خلالها أقسام الحملات الميكانيكية والمعدات على أرض الواقع وتم التوجيه بتلافي مجموعة من الملاحظات التي تم رصدها أثناء تلك الزيارات.