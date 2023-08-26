الأهلي يواصل تدريباته في التتش قبل السفر إلى النمسا

يواصل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش، ضمن الاستعداد للموسم الجديد، وبدأ الفريق تدريباته مساء أمس الأول، الخميس، وشارك فى المران الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الصيف الجاري، وهي رضا سليم القادم من الجيش المغربي، وإمام عاشور المُنضم حديثاً من ميتلاند الدنمركي، بجانب عودة الثنائي المُعار كريم نيدفيد وصلاح محسن.

وانطلق مران الفريق بعد راحة دامت ما يقرب من 21 يوماً بعد انتهاء الموسم الماضى الذى شهد تلاحم وارتباطات كثيرة على جميع الأصعدة، المحلية والقارية والعالمية.

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب التتش لمدة أربعة أيام ثم يسافر الفريق لخوض معسكر تدريبي فى النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجارى حتى 6 سبتمبر المقبل، وهو المعسكر الذي يتخلله مباراتان وديتان استعداداً للموسم الجديد الذى يخوض فيه المارد الأحمر منافسات قوية محلياً وأفريقياً.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لفحوصات وقياسات طبية أمس الجمعة، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لإجراء تلك القياسات.

ويدرس مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، العديد من السير الذاتية حاليًا بشأن اختيار محلل أداء جديد للمارد الأحمر.

ويرغب كولر في زيادة أعضاء بالجهاز الفني للأهلي خلال الموسم الجديد من بينهم محلل أداء عالمي خاصة مع البطولات العديدة التي يشارك بها المارد الأحمر.

وبات من المنتظر أن يكون اللقاء المرتقب بين الفريقين منتصف سبتمبر المقبل في السعودية وفقًا لما كشفته بعض المعلومات القادمة من السعودية.