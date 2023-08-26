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السبت 26 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي ينتظر وصول خطاب من الكاف لتحديد موعد السوبر الأفريقي

النادي الأهلي
النادي الأهلي
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يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتحديد موعد السوبر الأفريقي، واستفسر مسئولو القلعة الحمراء من نظرائهم فى الكاف عن موعد ومكان السوبر الأفريقي.

بعدما أكدت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استقر على إقامة مباراة كأس السوبر القاري بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السعودية، وأوضحت هذه التقارير أن هذه المباراة ستقام فى مدينة الطائف السعودية.

وطلب الأهلي من الكاف تحديد موعد ومكان بطولة السوبر الأفريقي، كما استفسر الأهلي من الكاف عن لائحة البطولة ومكافآتها وأمور أخرى تتعلق بهذا الحدث. 
يأتي استفسار الأهلي بعدما أكد البعض إقامة المباراة منتصف سبتمبر المقبل فى السعودية، ويرغب الأهلي في معرفة موعد السوبر الأفريقي من أجل ترتيب ارتباطاته الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.

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