اللجنة الثلاثية بالزمالك تقيل المدير الإداري لفريق الكرة

قرر مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، توجيه الشكر لأحمد حسني، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويعد حمادة أنور، المدير الإداري السابق لفريق الكرة وعضو إدارة المنتخبات باتحاد الكرة، أبرز المرشحين لتولي منصب المشرف على الأجهزة الإدارية بنادي الزمالك.

وعلى صعيد آخر أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق في معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل .

وأضاف عبد الواحد السيد أن الجهاز الفني استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكلية الحربية.

وأوضح مدير الكرة أن اللاعبين سيخضعون لقياسات بدنية وفحوصات طبية قبل بدء فترة الإعداد بيومين.