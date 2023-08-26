تعرف على موعد سفر بعثة الأهلي إلى النمسا لخوض المعسكر الخارجي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للسفر إلى النمسا للدخول في معسكر خارجي استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 2023/2024.

وحدد مسئولو النادي الأهلي يوم الاثنين المقبل، الموافق 28 أغسطس الجاري، موعدًا لسفر الفريق إلى النمسا لخوض المعسكر الخارجي والذي يستمر حتى يوم 6 من سبتمبر المقبل ويخوض الفريق الأحمر عددا من المباريات الودية ضمن المعسكر.



وقرر مارسيل كولر ضمن جميع لاعبي الفريق في المعسكر بما في ذلك الصفقات الجديدة، وهم إمام عاشور، ورضا سليم، بالإضافة إلى لاعبي الفريق العائدين بعد انتهاء الإعارة وهم صلاح محسن وكريم نيدفيد.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدأ فترة الاعداد للموسم الجديد يوم الخميس الماضي حيث تجمع الفريق في ملعب “التتش” وخاض تدريبات قوية قبل ان يخضع لاعبو الفريق لقياسيات بدنية وطبية أمس الجمعة استعدادا للموسم الجديد.