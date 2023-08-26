«الصحة العالمية»: 1.5 مليون إصابة بـ"كوفيد 19" آخر 28 يومًا

السبت 26/أغسطس/2023 - 03:16 ص

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ عما يقرب من ١.٥ مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأكثر من ٢٠٠٠ حالة وفاة، وذلك في الـ ٢٨ يومًا الماضية، في الفترة من ٢٤ يوليو إلى ٢٠ أغسطس الجاري، بزيادة قدرها ٦٣٪.

وقالت المنظمة في تحديث لها اليوم حول وضع انتشار فيروس كورونا حول العالم أنه تم الإبلاغ عن أكثر من ٧٦٩ مليون حالة مؤكدة للإصابة وأكثر من ٦.٩ مليون حالة وفاة على مستوى العالم، منذ بداية الوباء حتى ٢٠ أغسطس الجاري.

وأضافت أن ٣ أقاليم تابعة لمنظمة الصحة العالمية أبلغت عن زيادات في عدد الحالات، في حين أبلغ إقليمان عن انخفاض، وأبلغت ٤ أقاليم عن انخفاض في عدد الوفيات، في الوقت الذي أبلغ إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط عن زيادة في عدد الوفيات.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الحالات المبلغ عنها لا تمثل معدلات الإصابة بدقة بسبب انخفاض الاختبارات والإبلاغ على مستوى العالم.