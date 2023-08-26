مصرع شخص وإصابة 7 آخرين بحادث تصادم سيارتين في البحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي (الإسكندرية - القاهرة) اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى مأمور مركز شرطة وادي النطرون، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

بالفحص تبين وفاة "أحمد عماد صابر" 34 عامًا، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين وهم كلا من، "رهف كريم محمد" 26 عاما، "سناء عماد صابر" 34 عاما، "ريم كريم عمر" 11 عاما، "ساجد كريم همام" عام واحد، "باتعة مبارك حنفي" 67 عاما، "مريم رامي وليام" 34 عاما، و"سوزيت عياد أيارسيوس" 55 عاما، وجميعهم مقيمين بالقاهرة.

تم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون، كما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.