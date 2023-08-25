سفينة "أوشن فايكينج" تنقذ 272 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط

أنقذت السفينة "أوشن فايكينج" التي تستأجرها منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية 272 شخصا، بينهم تسعة أطفال، كانوا على متن ثلاثة قوارب في المياه الدولية قبالة ليبيا، حسبما أعلنت اليوم الجمعة.

وقالت المنظمة الإنسانية ومقرها مدينة مرسيليا بفرنسا، حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية "من بين هؤلاء الناجين البالغ عددهم 272 شخصا، هناك 32 قاصرا غير مصحوبين بذويهم، وتسعة أطفال وخمسة أشخاص في حالة إعاقة"، موضحة أنهم من "23 جنسية".

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن "الفحوص الطبية مستمرة على متن السفينة".

وتعد المنطقة الوسطى في البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتقدر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنه منذ بداية عام 2023، فُقد في هذه المنطقة 2013 مهاجرا، مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.