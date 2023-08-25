"يد الزمالك" يهزم مضر السعودي ويتأهل لنهائي البطولة العربية

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره مضر السعودي بنتيجة 29 - 24 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

قدم لاعبو الزمالك أداءا مميزا في الشوط الأول الذي انتهى لصالح الأبيض بنتيجة 13 - 7 ، قبل أن يواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني ويتأهل لنهائي البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي "يد الزمالك" مع الكويت الكويتي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء في نهائي البطولة.



يقود الفريق فنيا كل من؛ أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبدالباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا