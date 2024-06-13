كندا تزود أوكرانيا دفعة جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الكندية، اليوم الخميس، عن تزويد أوكرانيا بصواريخ وذخيرة أسلحة صغيرة وكميات من الأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد للمركبات.

ذكرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن كندا سترسل "شريحة أولية" من حوالي 2300 صاروخ غير موجه من طراز "سي ار في 7".

تتبرع كندا أيضًا بـ 29 نظامًا فائضًا للأسلحة عن بعد من طراز "نانوك" وأكثر من 130 ألف طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة الفائضة.

وأعلن ذلك وزير الدفاع بيل بلير في بروكسل خلال اجتماع لمجموعة عقود الدفاع الأوكرانية، التي تضم حوالي 50 دولة حليفة بقيادة الولايات المتحدة.

وأضافت أن مؤسسة أبحاث الدفاع والتطوير الكندية وشركة ماجلان لأبحاث الفضاء والدفاع تختبران "عينات إضافية" من محركات الصواريخ.

قال متحدث باسم الحكومة إن الحكومة تهدف إلى بدء شحن المركبات في الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن "كندا سوف ترسل عددًا إضافيًا من طلقات ذخيرة الأسلحة الصغيرة، وكذلك 29 نظام نانوك يعمل عن بعد" وهو سلاح يتم التحكم فيه عن بعد يوضع فوق المركبات العسكرية.

أضاف أن الصواريخ (سي ار في 7) كانت تستخدم سابقًا من جانب سلاح الجو الكندي الملكي على طائراتنا سي إف18."

تابع: "تبدأ كندا الأسبوع الجاري شحنات أسطول جديد من 50 مركبة مدرعة إلى أوكرانيا."

تغادر أول أربع مركبات كندا الأسبوع الجاري، وسوف تسلم للقوات المسلحة الأوكرانية في الأسابيع المقبلة.