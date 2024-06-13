يورو 2024.. مدرب منتخب ألمانيا: عقلية إسكتلندا غير عادية

أكد جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، على جاهزية لاعبيه لخوض مباراة افتتاح بطولة يورو 2024 أمام إسكتلندا.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، وتنطلق غدًا الجمعة 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخب ألمانيا في المجموعة الأولى لنهائيات يورو 2024، رفقة منتخبات إسكتلندا، المجر وسويسرا.

تصريحات ناجلسمان

وتحدث ناجلسمان عن مواجهة إسكتلندا، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة افتتاح يورو 2024، الذي عقد اليوم الخميس، قبل يوم من انطلاق ضربة البداية للنسخة السابعة عشرة من بطولة كأس أمم أوروبا.

وقال مدرب منتخب ألمانيا: «جميع لاعبينا يتمتعون بصحة جيدة، تحياتي الكبيرة للفريق الطبي، يمكنني الاعتماد على القوة الكاملة لفريقنا، نحن جاهزون ونتطلع حقًا إلى مساء الغد».

وأضاف ناجلسمان: «منتخب إسكتلندا فريق جيد للغاية، ولديه أربعة أو خمسة لاعبين مهمين في قائمته».

وتابع: «لقد حققوا تقدمًا كبيرًا في الطريقة التي يلعبون بها كرة القدم، عقليتهم غير عادية بالتأكيد».

وأتم ناجلسمان: «نريد الفوز بالمباراة الافتتاحية، كما أطالب بأن نؤمن بأنفسنا، لدينا لاعبون جيدون وأظهرنا عقلية جيدة في المباريات الأخيرة».