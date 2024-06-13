"الأرصاد" تحذر من طقس الغد.. شديد الحرارة والقاهرة 43 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الانحاء، حار علي السواحل الشمالية الشرقية وطقس مائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء ومعتدل على السواحل الشمالية.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الجمعة نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 43 للعظمى والصغرى 28 درجة، وعلى السواحل الشمالية 36 للعظمى والصغرى 25 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 44 للعظمى والصغرى 31 وعلى شمال الصعيد 45 للعظمي والصغرى 29 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 47 للعظمى والصغري 31 درجة .