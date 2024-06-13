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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يؤدي الصلاة في المسجد النبوي ويزور قبر الرسول

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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يؤدي الرئيس  عبد الفتاح السيسي بعد قليل الصلاة في المسجد النبوي والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما

وصل الرئيس السيسي إلى السعودية لأداء فريضة الحج واستهل الزيارة بالصلاة في المسجد النبوي الشريف.

ويؤدى الرئيس السيسي الصلاة فى المسجد النبوى الشريف ويزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج.

في السياق تبدأ غدا الجمعة عملية تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة تمهيدا لأداء الركن الأعظم للحج بالوقوف بعرفة بعد غد السبت، ويتم تصعيد الغالبية العظمي من الحجاج إلى عرفات مباشرة حرصا على راحتهم، فيما تقوم أعداد من الحجاج بالتوجه من ظهر غد إلى مشعر منى لقضاء التروية ثم الصعود من فجر السبت إلى مشعر عرفات لقضاء الركن الأعظم للحج
 

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي