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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يكتسح سموحة بثلاثية ويحلق على قمة الدوري

بيراميدز
بيراميدز
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واصل فريق بيراميدز انتصاراته في الدوري الممتاز واكتسح نظيره سموحة بثلاثية نظيفة  في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز. 

سجل ثلاثية بيراميدز مصطفى فتحي وفخري لاكاي وفيستون ماييلي في الدقائق 18 و 24 و 68.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 56 نقطة على قمة جدول الدوري الممتاز وتحمد رصيد سموحة عند 35 نقطة في المركز السادس. 

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سموحة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي - دودو الجباس.

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