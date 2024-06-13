يورو 2024.. روبرتسون: منتخب ألمانيا يمتلك أفضل لاعب خط وسط في العالم

تحدث أندرو روبرتسون، قائد منتخب إسكتلندا عن مواجهة ألمانيا، في المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2024، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، وتنطلق غدًا الجمعة 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

يحتضن ملعب أليانز أرينا، معقل نادي بايرن ميونخ، مباراة افتتاح يورو 2024، التي تجمع منتخب إسكتلندا ضد ألمانيا.

ويتواجد منتخب إسكتلندا في المجموعة الأولى لنهائيات يورو 2024، رفقة منتخبات ألمانيا، المجر وسويسرا.

تصريحات روبرتسون

وقال روبرتسون خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ألمانيا ضد إسكتلندا: «لقد انتظرنا وقتًا طويلًا لهذه المباراة، ويبدو الأمر كما لو كانت سنوات وسنوات قادمة، نحن نعلم مدى التحدي لكننا جاهزون».

وأضاف: «أشعر بنفس الشعور مثل بقية اللاعبين الصغار، أشعر بفخر كبير ومتحمس للغاية أيضًا، إنه لأمر مدهش أن أكون قائدًا، فهم يجعلون حياتي سهلة للغاية».

وتابع قائد منتخب إسكتلندا: «نحن متحمسون للتحدي، ومتحمسون لما ينتظرنا، وإذا قدمنا الأداء بالطريقة التي أعرف أننا نستطيع الأداء بها، فأنا واثق من قدرتنا على صنع التاريخ».

ولفت : «ليس سرا أن ألمانيا ستسيطر على الكرة بشكل مؤكد».

وشدد روبرتسون : «لديهم أفضل لاعب خط وسط في العالم وهو توني كروس، ولكن عندما نمتلك الكرة علينا الاستفادة منها».

وأتم : «نعلم أن لدينا الكثير من المشجعين هنا، ونأمل أن نجعلهم فخورين».