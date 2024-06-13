اعتدى على سائحة وأمسك ساقها.. 6 أشهر مع الشغل لمتحرش الإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكم ضد سائق أوبر بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بسيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، أثناء استقلالها سيارته من منطقة الجمرك.

سيدة أجنبية توجه تهمة التحرش لسائق أوبر

اصدر المستشار محمد عبد المحسن حسومه، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار إمام محمد الصيرفي، والمستشار محمد صلاح الدين محمود، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني، قرار بحبس المتهم في قضية التحرش بأجنبية، 6 أشهر بعدما تقدمت السيدة ببلاغ رسمي.

ترجع تفاصيل القضية رقم 3400 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما نشرت إحدى السائحات مقطع فيديو لسائق إحدى شركات التوصيل أوبر، وهو يقوم بأعمال إباحية بالإشارة وخدش الحياء خلال استقلالها السيارة الخاصة به بدائرة القسم.

ووفقا لما جاء في مقطع الفيديو المتداول على المواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت سيدة تدعى "ن.ح.م" وتحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية المدعو "أ.م.ع" سائق خاص بشركة أوبر، بالتحرش واستخدام الفاظ وحركات إباحية، ولامس ساقها.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وكافة المعلومات التي وردت في مقطع المصور، وواصلت التحريات إلى صحة أقوال المجنى عليها، أثناء تواجدها في البلاد، وارتكاب الجاني التهم المذكورة بالواقعة.

القبض على المتهم صاحب واقعة التحرش

وباستدعاء المتهم ومواجهته بالمقطع المصور، اعترف في التحقيقات بصحة واقعة التحرش اللفظي وملامسة ساقها بهدف التحرش الجنسي، والتعرض لها بالقول والإشارة في مكان عام، وعند تقديم الدليل الفني وإجراء المقارنات تبين ان المتهم وصورته الشخصية الظاهرة في الفيديو، أنهم متوافقين في الشكل العام والقياسات البيومترية.

وعلى أثر ذلك تم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها المتقدم.