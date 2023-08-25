محلل مالي: الانضمام لبريكس يدعم الاحتياطي ويفتح أسواقا جديدة

أشاد احمد معطي، محلل اسواق المال بإعلان مجموعة بريكس أمس انضمام مصر و 5دول اخري منها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، معتبرا ان تلك العضوية هامة لجميع الأطراف .

وقال معطي في تصريح خاص للبوابة نيوز، إن انضمام مصر لدول بريكس يعد انعكاسا لقوتها الإقليمية و الاقتصادية.

واشار الي أن الانضمام لتكتل بريكس يعطي الحق للدول الأعضاء التي لديها مشكلات في التمويل في الحصول علي تمويلات من الاعضاء بحسب الحصص المقررة لكل دولة عضو .

كما انه يمكن استخدام ما يسمي بالاحتياطي الطارئ لدي بنك التنمية الجديد التابع لتكتل بريكس في دعم الاحتياطي النقدي لاي دولة عضو تجد تعثرا في احتياطياتها.

وأوضح معطي أنه يمكن لمصر الاستفادة من توقيع اتفاقيات تجارية سواء ثنائية أو متعددة الأطراف مع دول بريكس بما يساعد علي فتح أسواق جديدة وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي .

واعلنت مجموعة بريكس أمس برئاسة دولة جنوب افريقيا انضمام مصر لدول التكتل بخلاف 5 دول أخري منها السعودية والإمارات و ايران وإثيوبيا والأرجنتين.

وثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إعلان مصر عضو بدول بريكس، تلك الخطوة مؤكدا أن الدولة المصرية ستبذل كافة الجهود للقيام بالدور المنوط بها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة محليا وإقليميا .

