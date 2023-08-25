بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 5 أشقاء بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقي مأمور مركز شرطة وادي النطرون، إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 8 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين بالكيلو 60 اتجاه القاهرة بنطاق دائرة شرطة المركز وجار تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من "يونس مصطفى محمد، عمره عام، دعاء رجب رياض محمد، 35 عامًا، رحيم مصطفي محمد، 3 سنوات، محمد مصطفي محمد، 12 عامًا، وعد مصطفى محمد، 11 عامًا، إبراهيم مصطفى محمد، عامين، محمد محمود مقصر، 11 عامًا، علي محمود مقصر، 16 عامًا، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة ومقيمون في القاهرة"، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.