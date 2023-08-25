نجم ليفربول السابق يهاجم اتحاد جدة بسبب محمد صلاح

هاجم تشارلي آدم لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي السابق، نادي اتحاد جدة السعودي ومحاولاته في الوقت الحالي للتعاقد مع جناح الريدز النجم المصري محمد صلاح.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعرض خيالي من النادي السعودي، الذي يستعد لدفع 300 مليون يورو مقابل إتمام الصفقة، يحصل ليفربول على 100 مليون يورو منها، ويتحصل قائد المنتخب الوطني على 200 مليون يورو مقابل الظفر بخدماته، كما وضع العميد راتبًا سنويًا للفرعون المصري يصل إلى 220 مليون يورو.

ويحل ليفربول، بعد غد الأحد، ضيفًا على نيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشارلي آدم

ويرى تشارلي آدم، أن محاولات الاتحاد السعودي لضم صلاح في الفترة الحالية، مجرد تكتيكات من صندوق الاستثمار السعودي، للتأثير على حمر الميرسيسايد ونجمه الأول ومدربه يورجن كلوب قبل المواجهة المرتقبة أمام الماكبايس.

ويمتلك صندوق الاستثمار السعودي، نادي نيوكاسل يونايتد منذ أكتوبر 2021، وفي يونيو 2023، أعلن وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، استحواذ الصندوق على ملكية 4 أندية كبرى بدوري روشن (الدوري السعودي)، هم: الهلال، أهلي جدة، النصر، واتحاد جدة.

محمد صلاح

ويعتقد آدم، أن السعودية تحاول أن تؤثر على ليفربول من الناحية الذهنية، قبل مواجهة نيوكاسل من خلال الأخبار المتداولة حول رغبة اتحاد جدة في ضم محمد صلاح.

وقال تشارلي آدم في تصريحات لشبكة «talkSPORT» الإنجليزية: «لا أعتقد أن محمد صلاح سيرحل، ليفربول سيواجه نيوكاسل نهاية هذا الأسبوع، هناك دعم من السعودية لـ نيوكاسل، ربما هذا شيء ما».

وأضاف: «إنهم يحاولون فقط إشعال الأمر قبل المباراة ومحاولة التأثير على محمد صلاح».

تشارلي آدم

وتابع آدم: «ربما يتعلق الأمر ببعض الألعاب الذهنية كذلك، كنت أقرأ التقارير التي تفيد بأن هذا النادي (اتحاد جدة) واثق من حصوله على محمد صلاح».

وواصل لاعب ليفربول السابق: «لا أعقتد أن محمد صلاح قريبًا من الرحيل، ولا أعتقد أن ليفربول سيبيعه، هل مبابي هو الشخص الذي يمكن أن يحل محله؟ لا أعتقد أن ليفربول سيكون مهتمًا ببيع محمد صلاح، خاصة في هذا الميركاتو».

ولفت: «مع بقاء أسبوع في السوق الإنجليزية، سيكون من الصعب للغاية استبدال محمد صلاح، لذلك ربما يكون الموسم المقبل مختلفًا».

واختتم تشارلي آدم: «لكنني ما زلت لا أصدق أنه سيرحل، أعتقد أنه سعيد في ليفربول، لكن بالنظر إلى الأرقام التي يتم الحديث عنها، يجب على النادي أيضًا أن ينظر إلى الجانب التجاري أيضًا».

كلوب

وخرج الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد نيوكاسل، اليوم الجمعة، وحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح عن قلعة أنفيلد، قائلًا: «محمد صلاح ليس للبيع، في الوقت الحالي، لا يوجد شيء، لقد قلت بالفعل إذا كان هناك شيء ما، فإن الجواب سيكون لا، هل صلاح لا يزال ملتزمًا؟ بالطبع 100٪».