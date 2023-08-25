فنلندا توافق على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 94 مليون يورو

وافق رئيس فنلندا ساولي نينيستو، اليوم الجمعة، على تقديم حزمة المساعدات العسكرية الثامنة عشرة لأوكرانيا.

وذكر بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لحكومة فنلندا اليوم أن تكلفة الحزمة، التي تشمل الأسلحة الثقيلة والذخائر، ستكون بقيمة 94 مليون يورو.

وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن “إن دعم فنلندا وحلفائنا لأوكرانيا لا يزال ثابتًا “، مضيفا أن القضية الأساسية فيما يتعلق بالنظام الأمني المستقبلي في أوروبا وفنلندا هي القدرة على كبح حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وأكد أن احتياجات أوكرانيا وموارد قوات الدفاع قد تم أخذها في الاعتبار عند الموافقة على قرار إرسال المساعدة الإضافية التي تقدمها فنلندا، مشيرا إلى أنه لأسباب تشغيلية ولضمان وصول المساعدة إلى وجهتها بأمان، لن يتم تقديم تفاصيل إضافية حول محتوى الحزمة أو طريقة تسليمها أو الجدول الزمني.

وصرح رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو أيضًا بأن حكومة فنلندا قررت تعيين شخص خاص في وزارة الخارجية لتنسيق مشاركة البلاد في أعمال إعادة الإعمار في أوكرانيا.

ووفقًا لرئيس الحكومة الفنلندية، فإن إعادة الإعمار تفتح فرصًا تجارية كبيرة للشركات الفنلندية.