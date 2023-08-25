روسيا: "بريكس" قد تدرس طلب أي دولة غربية في الانضمام

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن مجموعة "بريكس" ستدرس طلب أي دولة غربية حال قررت الانضمام إلى المنظمة وتخلت عن سياسة العقوبات.

وقال ريابكوف، خلال مؤتمر صحفي عن قمة جنوب إفريقيا في المجموعة الإعلامية "روسيا سيفودنيا"، اليوم الجمعة: "إذا قرر أحد في المجموعة الغربية فجأة الالتحاق ببريكس والخروج عن النظام القائم، بالرغم من الانضباط الشديد في هذا المعسكر، ورفض تطبيق سياسة العقوبات ضد أي من الدول الأعضاء في المجموعة وتقدم بطلب للعضوية، فسندرس ذلك وفقًا للإجراءات المعمول بها "، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت قمة مجموعة "بريكس" عقدت في جوهانسبرج خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الحالي برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا.

ودعت القمة مصر والأرجنتين وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية رسميا للانضمام إلى "بريكس" في يناير المقبل.