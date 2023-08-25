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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بعد مقتل بريغوجين.. مرسوم من بوتين بشأن العناصر العسكرية

بوتين
بوتين
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مرسومًا يقضي بإلزام المجموعات العسكرية سواء الخاصة أو النظامية بآداء القسم العسكري أو "يمين الولاء"، وذلك بعد حادث اغتيال يفغيني بريغوجين قائد قوات فاجنر الخاصة.

وينص المرسوم على إلزام العناصر العسكرية سواء التابعة لشركات خاصة أو النظامية بآداء اليمين العسكري على أن يلتزم الفرد العسكري بموجب ذلك القسم بالامتثال للأوامر العسكري للقادة العسكريين.

يأتي هذا المرسوم الصادر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد مرور شهرين من حادث تمرد القوات العسكرية التابعة لفاجنر.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاجنر يمين الولاء قائد قوات فاجنر يفغيني بريغوجين