حملات للنظافة العامة ورفع الإشغالات بشوارع الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بمتابعه أعمال النظافة اليومية وري الأشجار ورفع ‏الإشغالات، حيث تم رفع تجمعات القمامة من على الطرق والأماكن المخصصه للتجميع وكذلك تسيير سيارات نقا القمامة من النقطة الوسيطة إلى المقالب العمومية حفاظًا على بيئة صحية نظيفة.

كما تابعت الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق أعمال رفع تراكمات القمامة والسفوحة من جانبى الطريق بشارع الزراعة والتجنيد وكذلك الاطمئنان على سير العمل بالنقطة الوسيطة بالغار لتحسين المظهر الجمالى أمام المارة والحفاظ على الصحة العامة.

وحفاظا على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة المركز حملة لرفع وإزالة الإشغالات المخالفة والإعلانات بقرية بردين بالوحدة المحلية ببردين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا برفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع مدينة ههيا شملت شارع احمد عرابي بداية من مدخل المدينة مرورا بمستشفى ههيا المركزى/الطريق الدائرى/ الجمهورية /الحاجة امنة / وعزبة العساكرة / عمر بن الخطاب/مصطفي كامل/جسر بحر مويس / كفر ابو راشد/ حى السراحنة / وعزبة فهمى ،، ورفع جميع مخلفات القمامة ونقلها للنقطة الوسيطة للتجميع.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالارتقاء والنهوض بمظومة النظافة، وخلق بيئة صحية ونظيفة وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين لخلق جو بيئى نظيف.

وحرصًا على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على البيئة من التلوث والأمراض المعدية قامت رئاسة المركز بتسيير سيارات لرش البعوض والناموس باستخدام جهاز رش الضباب "التيفا " أو رش الرزاز للقضاء على اليرقات المسببة لتكاثر الناموس بمنطقة كفر العرب والشوارع المجاورة لها.

وفي مركز مشتول السوق تم رفع القمامة من الشوارع الرئيسية ونقاط تجمع القمامة برئاسة المركز حفاظًا على صحة وسلامة الجميع من الأمراض والأوبئة.