بالإنفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٥٧، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٨ وحتى ٢٤ اغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تناول الاجتماع استعراض المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية.

وخلال هذا الاسبوع ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياة الجوفية بتشكيلها الجديد المعتمد من دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث تم اعتماد اللائحة طبقا للقانون، كذلك تم عقد اجتماع مع مديرى مديريات الزراعة بجميع المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي، لمناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المزمع زراعتها الموسم المقبل.

فيما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 141 مليون دولار خلال الفترة من 4/8/2023 حتى 17/8/2023، كما نفذ معهد البساتين برنامج تدريبى لعدد ٢٠٠ طالب وطالبة من قسمى الانتاج النباتي والبساتين من كليات الزراعة لجامعات عين شمس، والقاهرة، وبنى سويف، وبنها، والمنيا، واسوان، وجنوب الوادي.

واستقبل المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة وفدًا من مجموعة الدعم الفني التابعة لشركة "نيوهوب للأعلاف" احدى شركات الاستثمار الصينى فى تصنيع أعلاف الأسماك فى مصر في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القطاعين العلمي والصناعي، كما تفقد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، محطة البحوث الزراعية في سدس محافظة بني سويف؛ لمتابعة حقول إكثار التقاوي والبرامج البحثية للذرة الشامية والبقول ومحاصيل الاعلاف الصيفية في ظل التغيرات المناخية.

وتفقد ايضا سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الانتاج، والدكتور ايمن عبد العال رئيس الاداره المركزيه للمحطات البحثيه، والدكتور احمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، مزارع الانتاج النباتي والحيواني بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية، كما أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المزارعين، في إطار مبادرة حياة كريمة، في محافظة الوادي الجديد.

بينما تقد الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن حقول القطن في محافظات: المنوفية والشرقية والإسماعيلية للاطمئنان على حالة المحصول الاستراتيجي، كما التقى الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء مع الدكتور علاء الدين حموية المنسق الإقليمي لبرنامج وادي النيل والبحر الأحمر -المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في تنفيذ مشروع بالوادي الجديد.

ونفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية سلسلة من الدورات التدريبية لتأهيل الخريجين لسوق العمل في مجال " سلامة الغذاء "، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، كما استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، الوفد الرسمى من الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية فى إطار زياراتهم التفتيشية لبعض المعامل المركزية والمعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية للوقوف على إجراءات فحص عينات أعلاف الأسماك للسماح بتصديرها لدول الإتحاد الأوراسى، كما تم تنظيم برنامج تدريبي علي استخدام احدث اجهزة، تحليل متبقيات المبيدات وتحليل العينات الغذائية، وبلغ اجمالي عدد العينات التي استفبلها المعمل هذا الاسبوع 5300 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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