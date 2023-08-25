تحريز 5100 علبة سجائر محجوبة عن التداول لبيعها في السوق السوداء بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار الحملات على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع وضبط حركة الأسواق، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية بتنفيذ عدة حملات تموينية بمركزى الدلنجات والرحمانية أسفرت عن ضبط تاجر تصرف في 4100 علبه سجائر، وذلك بإخفائها وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه و1000 علبه سجائر بـ7 محلات تجاريه وسوبر ماركت قام أصحابها بالامتناع عن بيع السجائر وأخرى لبيعها بأزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على المضبوطات.

واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.