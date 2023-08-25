ضبط 3 عاطلين بتهمة احتجاز عامل وإطلاق كلب شرس عليه بالمطرية

أقدم 3 عاطلين على احتجاز عامل وأطلقوا كلبا شرسا عليه لاعتقادهم بقيامه بسرقة سماعات بدائرة قسم شرطة المطرية .

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى بسماع صوت استغاثة من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم، وبالانتقال للشقة محل البلاغ تبين وجود (3 أشخاص) تم ضبطهم ، وبصحبتهم (عامل "مصاب بجروح متفرقة بالجسم") ، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال تواجده بمحل عمله حضر إليه المذكورين واتهموه بسرقة "كاسيت وسماعات" من مركبة "توك توك "ملك أحدهم واصطحبوه بالدراجة بدعوى إنهاء الخلاف ، وقاموا باحتجازه بالشقة محل البلاغ ، والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها عن طريق "كلب" استخدموه لعقره وتصويره، و تم ضبط الكلب "غير مرخص".



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، لرفضه الإعتراف بمكان إخفاء المسروقات، وبمواجهة المجنى عليه بأقوال المتهمين أنكر ارتكاب واقعة السرقة واتهمهم بإحداث إصابته المنوه عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.