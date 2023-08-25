مهرجان العلمين.. ريهام سعيد توجه رسالة إلى أشرف زكى: "تحيا مصر بيك وبأمثالك"

وجهت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد رساله شكر وتقدير إلى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، بمناسبة مهرجان القاهرة للدراما فى مدينة العلمين.

ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صورة للدكتور أشرف زكى، وعلقت "بشكرك على اهتمامك على إخلاصك فى عملك، بشكرك على اهتمامك بالفن المصرى والفنانين".

وتابعت: "مهرجان يخلى الواحد فخور ويرفع راسه فوق، تحيا مصر بيك وبأمثالك، وكل الشكر للشركه المتحدة والقائمين على المهرجان".

ويذكر أن مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان يحيى الفخرانى، يحتفل بمرور ٦٠ عامًا على إنتاج أول عمل درامي مصري مسلسل "هارب من الأيام".