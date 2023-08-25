ads
الجمعة 25 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مهرجان العلمين.. ريهام سعيد توجه رسالة إلى أشرف زكى: "تحيا مصر بيك وبأمثالك"

ريهام سعيد
ريهام سعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجهت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد رساله شكر وتقدير إلى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، بمناسبة مهرجان القاهرة للدراما فى مدينة العلمين.

ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" صورة للدكتور أشرف زكى، وعلقت "بشكرك على اهتمامك على إخلاصك فى عملك، بشكرك على اهتمامك بالفن المصرى والفنانين".

وتابعت: "مهرجان يخلى الواحد فخور ويرفع راسه فوق، تحيا مصر بيك وبأمثالك، وكل الشكر للشركه المتحدة والقائمين على المهرجان".

ويذكر أن مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان يحيى الفخرانى، يحتفل بمرور ٦٠ عامًا على إنتاج أول عمل درامي مصري مسلسل "هارب من الأيام".

Screenshot_2023-08-25-13-26-03-970_com.instagram.android
Screenshot_2023-08-25-13-26-03-970_com.instagram.android
ريهام سعيد مهرجان القاهرة للدراما العلمين أشرف ذكي الشركة المتحدة