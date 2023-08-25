مسجلًا 1917 دولارا للأونصة.. تراجع أسعار الذهب الفورية اليوم 0.1%

عادت أسعار الذهب الفورية إلى التراجع بعد أن فشلت في استكمال ارتفاعها لمحاولة اختراق مستوى المقاومة الثانوي 1925 دولار للأونصة، والآن تنتظر الأسواق خطاب رئيس الفيدرالي الذي قد يدفع الذهب في أي من الاتجاهين حسب تأثيره على سوق الذهب.

وفي حالة ارتفاع الذهب سيكون عليه تخطي المستوى 1925 ومن بعده منطقة المقاومة الرئيسية 1930 – 1935 دولار للأونصة التي تشمل المتوسط المتحرك لـ 50 يوم و100 يوم وصولا إلى المستهدف عند 1940 دولار للأونصة.

وفي حالة انخفاض السعر سيواجه منطقة الدعم الرئيسية 1910 – 1900 دولار للأونصة وفي حال كسرها يفتح الطريق لإعادة اختبار منطقة 1885 – 1880 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب محليًا نجد أن الأسعار تستمر في محاولة اختراق مستوى المقاومة 2300 جنيه للجرام عيار 21 وذلك بعد أن منع المستوى 2250 جنيه للجرام عيار 21 الأسعار من الاستمرار في الهبوط.

ومن المتوقع أن يعيد الذهب اختبار المستوى 2300 جنيه للجرام خاصة في ظل الدعم من تداول سعر الأونصة العالمية فوق المستوى 1900 دولار للأونصة، وفي حالة نجاحه في اختراق هذا المستوى يستهدف المستوى 2330 ومن بعده المستوى 2350 جنيه للجرام.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، في ظل الارتفاع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوياته في ثلاث أشهر، بينما استطاع الذهب الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 1900 دولار للأونصة في طريقة إلى تسجيل أفضل أسبوع تداول له منذ 6 أسابيع قبل خطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي اليوم في ندوة البنوك المركزية في جاكسون هول.

انخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم بنسبة 0.1% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1917 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفعت لأعلى مستوى في أسبوعين خلال جلسة الأمس عند 1923 دولار للأونصة، بينما يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.3% ليكون أول ارتفاع أسبوعي بعد 4 أسابيع متتالية من الخسائر.

وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في مستويات الدولار الأمريكي إلا أن الذهب استطاع التماسك بشكل كبير والحفاظ على جزء كبير من مكاسبه التي سجلها منذ بداية الأسبوع، وكان أهمها حفاظه على التداول فوق المستوى 1900 دولار للأونصة.

ولكن تبقى الكلمة الأخيرة لخطاب رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول اليوم في ندوة جاكسون هول، فتصريحاته قادرة على دفع الذهب لاستكمال الارتفاع واختراقه لمنطقة المقاومة الرئيسية 1930 – 1935 دولار للأونصة والوصول إلى مناطق 1940 دولار للأونصة، كما يمكن أن تعيد الذهب إلى الهبوط مجدداً إلى مستويات 1900 دولار للأونصة وقد تخترقها لتعيد الذهب بالقرب من أدنى مستوياته في خمس أشهر.