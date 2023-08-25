واشنطن وسول وطوكيو تندد بانتهاكات كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولي

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 12:48 م

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي ثلاثي مع نظيريه الكوري الجنوبي بارك جين والياباني يوشيماسا هاياشي محاولة كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ للفضاء، في 24 أغسطس، بواسطة استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وأدان الوزراء الثلاثة بحسب ما أوردته الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الالكتروني اليوم الجمعة، بشدة عملية الإطلاق باعتبارها انتهاكًا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي ولتأثيرها المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وأكد "بلينكن" و"بارك" و"هاياشي" خلال المكالمة الهاتفية، استمرارهم في التشاور الثلاثي الوثيق، بروح قمة كامب ديفيد ردًا على تصرفات كوريا الشمالية.

وشددوا على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي للتصدي لمشتريات كوريا الشمالية ووقف تدفق الإيرادات التي تدعم برامجها غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.

كما جدد وزير الخارجية الأمريكي التزامات الولايات المتحدة الصارمة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.

