مسلحون روس موالون لأوكرانيا يدعون "فاجنر" للانضمام إليهم للثأر لـ"بريجوجين"

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن جماعة من المسلحين الروس تقاتل إلى جانب أوكرانيا، دعت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة إلى تغيير ولائها، والانضمام لها، للثأر لمقتل قائد المجموعة ومؤسسها يفجيني بريجوجين ونائبه دميتري أوتكين.

وقالت السلطات الجوية الروسية إن بريجوجين وأوتكين وثمانية آخرين كانوا على متن طائرة خاصة تحطمت شمالي موسكو، يوم الأربعاء الماضي، ما تسبب في مصرعهم جميعًا.

وقال دنيس كابوستين، قائد فيلق المتطوعين الروس، في خطاب مصور، نُشر في وقت متأخر أمس الخميس: "أنتم الآن أمام خيار مصيري، يمكنكم الوقوف في حظيرة وزارة الدفاع الروسية والعمل ككلاب حراسة لقتلة قادتكم أو الثأر لهم".

وأضاف: "إذا أردتم الثأر عليكم الانتقال إلى جانب أوكرانيا"، وبعد 24 ساعة من الصمت، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خالص تعازيه" لأسر جميع القتلى العشرة الذين قضوا نحبهم في تحطم الطائرة، وأشاد ببريجوجين ووصفه بأنه "رجل أعمال موهوب".