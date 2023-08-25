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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدوما: روسيا أصبحت أكبر اقتصاد أوروبي خلال عشر سنوات رغم العقوبات عليها

فياتشيسلاف فولودين
فياتشيسلاف فولودين
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قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إنه على الرغم من تطبيق أكثر من 17.5 ألف عقوبة ضد روسيا، إلا أنها أصبحت أكبر اقتصاد أوروبي خلال عشر سنوات، ودخلت المراكز الخمسة الأولى. 
وأضاف - وفقا لما كتبه على تطبيق "تليجرام ونقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، "لقد ارتدت العقوبات على أصحابها، فيما فقدت الولايات المتحدة الأمريكية ريادتها الاقتصادية، لكن الدول الأوروبية عانت أكثر".

وأشار فولودين إلى أنه من أجل بناء اقتصاد استباقي، من الضروري دعم المنتجين المحليين، وتعزيز السيادة التكنولوجية، وخلق قدرات صناعية حديثة جديدة، مضيفا من المهم بناء حوار فعال مع ممثلي مجتمع الأعمال، ونخطط لعقد جلسات استماع برلمانية كبيرة حول تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في أكتوبر المقبل.

روسيا اقتصاد أوروبي الدوما