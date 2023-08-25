هل سيعود «كورونا» لقوته؟.. مستشار رئيس الجمهورية للصحة يجيب (فيديو)

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن الإجابة على التساؤل المهم الذى يدور فى الأذهان خلال تلك الفترة وهو: هل سيعود كورونا لقوته كما كان سابقا؟

حيث قال عوض تاج الدين في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء: «إن العلم والطب والتجارب السابقة تقول إن الموجات الشديدة أو المتتالية من الإصابة بفيروس كورونا قد لا تعود مرة أخرى».

وأكد الدكتور مستشار الرئيس للصحة: «إننا في حاجة إلى الرقابة الصحية والمتابعة الدورية والطب الوقائي والاحترازي المستمر في مواجهة الموقف الوبائي لهذا المرض أو أمراض أخرى».

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الإصابة بالفيروسات التنفسية التي تزيد في فصل الشتاء أمر طبيعي ووارد، وليس هناك أي مظهر لعودة مرض كورونا بشدته أو حدته أو أعداد الإصابات والوفيات الكبيرة جداً مثلما حدث من قبل.