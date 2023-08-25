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الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هل سيعود «كورونا» لقوته؟.. مستشار رئيس الجمهورية للصحة يجيب (فيديو)

د محمد عوض تاج الدين
د محمد عوض تاج الدين
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن الإجابة على التساؤل المهم الذى يدور فى الأذهان خلال تلك الفترة وهو: هل سيعود كورونا لقوته كما كان سابقا؟

حيث قال عوض تاج الدين في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء: «إن العلم والطب والتجارب السابقة تقول إن الموجات الشديدة أو المتتالية من الإصابة بفيروس كورونا قد لا تعود مرة أخرى».

وأكد الدكتور مستشار الرئيس للصحة: «إننا في حاجة إلى الرقابة الصحية والمتابعة الدورية والطب الوقائي والاحترازي المستمر في مواجهة الموقف الوبائي لهذا المرض أو أمراض أخرى».

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الإصابة بالفيروسات التنفسية التي تزيد في فصل الشتاء أمر طبيعي ووارد، وليس هناك أي مظهر لعودة مرض كورونا بشدته أو حدته أو أعداد الإصابات والوفيات الكبيرة جداً مثلما حدث من قبل.

 

الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية كورونا مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء لشؤون الصحة والوقاية الفيروسات التنفسية