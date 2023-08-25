ترامب يصف ملاحقته الجنائية بالتدخل في الانتخابات

الجمعة 25/أغسطس/2023 - 09:34 ص

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الملاحقات الجنائية بحقه بأنها تدخّل انتخابي، منددا قبل مغادرته ولاية جورجيا بـما وصفه بـ"المهزلة القضائية".

ونشر مكتب مدير شرطة مقاطعة فوتون بمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية الصورة الجنائية التي التقطت للرئيس السابق دونالد ترامب، بعد توقيفه لفترة وجيزة في سجن المقاطعة.

وجاء نشر الصورة بعد مغادرة "ترامب" سجن مقاطعة فولتون بكفالة، بعد اتخاذ الإجراءات الرسمية والتقاط صورته.

كما نشرت الشرطة صور الموقوفين سابقًا، والمتهمين في القضية ذاتها، من بينهم محامي "ترامب" رودي جولياني، وهي أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق في التاريخ.

ووافق "ترامب" على دفع كفالة بقيمة 200 ألف دولار وشروط أخرى للإفراج، بما في ذلك عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتخويف المتهمين الآخرين أو الشهود في القضية، والتي تم التفاوض عليها مسبقًا من قبل محاميه.

