شاهد.. القصة الكاملة لمقتل «شهيد الشهامة» بالمنيا على يد بلطجية

شهدت محافظة المنيا حادثًا مؤلمًا أوجع قلوب الكثيرين حيث فقد شاب يُدعى محمود محمد علي حياته الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، على يد بلطجية؛ بسبب منعة لهم من التعدي على فتاة فقام عدد من البلطجية بالتعدي عليه وفقد حياته على الفور وأصيب أخوه إصابات بالغة وهو تحت العلاج.

تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة تطورت إلى معركة بالأسلحة البيضاء بشارع المحطة بمدينة المنيا.

وانتقل فريق البحث الجنائي، وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع المشاجرة، وتبين وقوع مشاجرة بين شقيقين «طرف أول»، وآخرين «طرف ثاني»، بسبب مشادة كلامية بين أحد أفراد الطرف الأول والثاني، قام على أثرها أحد أفراد الطرف الثاني، بالاستعانة بأقاربه والتعدي على الشقيقين بأسلحة بيضاء.

وتسببت المشاجرة في مقتل أحد الشقيقين وإصابة الآخر من الطرف الأول، مقيمان بمنطقة الخشاب بمدينة المنيا، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام، والتحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم القبض على الطرف الثاني.