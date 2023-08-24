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الجمعة 25 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مدير مركز تحديث الصناعة تفتتح معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية

افتتاح معرض الاثاث
افتتاح معرض الاثاث والديكور
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نيابة عن المهندس أحمد سمير  وزير التجارة والصناعة افتتحت  دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة فعاليات الدورة الثانية لمعرض الأثاث والديكور والذي يعقد بمركز القاهرة للمؤتمرات خلال الفترة من 24  حتى 27 أغسطس الجاري بحضور   مي عسل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وعدد من السفراء الأجانب وأصحاب الشركات في قطاع الأثاث.

تفقدت  دعاء سليمة أجنحة المعرض مروراً بالشركات والأجنحة المشاركة، حيث أشادت بجودة المنتجات المصرية وتميزها وقدرتها التنافسية وتوافر منتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية.

وأشارت الى أن معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية يساهم في الترويج لمنتجات الأثاث والديكور والتي تتمتع حالياً بجودة عالية وأسعار تنافسية مما يجذب العديد من الزوار.

يقام المعرض تحت رعاية المهندسأحمد سمير    وزير التجارة والصناعة بمشاركة أكثر من 60 شركة من الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد .

يضم المعرض العديد من الخبراء و الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور لعرض آخر ما وصلت اليه التكنولوجيا فى صناعة الاثاث واحدث الموديلات من الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد .

نيابة عن وزير التجارة والصناعة مدير مركز تحديث الصناعة تفتتح معرض الأثاث والديكور انطلاق معرض الأثاث والديكور في دورته الثانية دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة التكنولوجيا فى صناعة الاثاث