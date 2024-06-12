طلاب المدارس الثانوية الناطقة باللغة الفرنسية والإنجليزية ينظفون شاطئ الأنفوشي

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في مبادرة مشروع الإقتصاد الدائرى من الشاطىء حتى المختبر لتنظيف الشواطىء لتعزيز التوعية بالتنمية المستدامة والتصدى لتلوث البلاستيك والتى ينظمها قنصلية فرنسا والمعهد الفرنسي بالإسكندرية برئاسة لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية ويشارك فى تمويله الاتحاد الأوروبي فى مصر ودعم كل من محافظة وجامعة الإسكندرية، وذلك فى إطار فعاليات الإحتفال بيوم البيئة العالمى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية والدكتور زياد الصياد الباحث الرئيسي بالمشروع.

يشارك فى المبادرة عدد من طلاب المدارس الثانوية الناطقة باللغة الفرنسية والإنجليزية بالإضافة إلى الطلاب من شباب المعهد الفرنسي حيث يشاركون فى تنظيف شاطىء الانفوشي ثم يقام بعدها ورشة إعادة تدوير مبتكرة بمختبر جامعة الإسكندرية.

وتعد المبادرة فريدة من نوعها حيث تقدم تجربة تعليمية وتفتعلية تهدف لكسب الطلاب نظرة شاملة عن دورة البلاستيك واكتشاف إمكانات عملية تدويره من خلال تقنية الظباعة ثلاثية الأبعاد.