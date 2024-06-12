"هيئة الدواء": تشكيل غرفة عمليات لمتابعة وضبط السوق خلال عيد الأضحى

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الهيئة على أن تظل منعقدة، طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن الغرفة ستكون مهمتها متابعة سوق الدواء بالإضافة إلى إحكام الرقابة علي تداول الأدوية فى الأسواق.

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن الغرفة ستنعقد على مدار أيام العيد؛ لمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، بالإضافة إلى متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، ومواجهة صفحات بيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لعدم خضوع الدواء المباع عليها للرقابة؛ الأمر الذى يهدد حياة مستخدميه، ووجهت المواطنين بشراء الدواء من مصدره وهو الصيدلية .

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنها مستمرة فى متابعة خدمات الإبلاغ الإلكتروني، والاستشارات الصيدلية، والمعلومات الدوائية للجمهور، وذلك من خلال منصات الهيئة المختلفة مشيرة إلى أن جميع الخدمات مجانية ويتم المتابعة مع المواطنين حتي تمام تقديم الخدمة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن فرق التفتيش الصيدلي بالهيئة والمحافظات تعمل على مدار الساعة دون توقف، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق حملات مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأضافت أنه يتم مراجعة منظومة الإنتاج في جميع مراحلها؛ لضمان التداول والتخزين السليم للدواء بالمؤسسات الصيدلية.

وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر طرق التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات تتعلق بتداول الأدوية، مشيرة إلى أن الخط الساخن للهيئة 15301 يعمل على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى أو استفسارات كما تتيح الهيئة من خلال موقعها الرسمي، آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية ضمن منظومة الدواء بالهيئة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنها تداوم على الرصد المستمر لسوق الدواء المصرى ، وذلك بالتوازي مع عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية، والحرص على مراقبة المستحضرات والمستلزمات الطبية؛ وتقديم كافة المعلومات الدوائية للجمهور لتوفير الدواء الآمن والفعال للمريض المصري.