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الأربعاء 12 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. لقطات من حريق أحد المباني بمدينة المنقف الكويتية

حريق أحد المباني
حريق أحد المباني بمدينة المنقف الكويتية
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات من الحريق الذي نشب في أحد المباني بمدينة المنقف، الواقعة جنوب الكويت.

وأعلنت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأربعاء، أن هناك أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات المصابين، إثر نشوب حريق في أحد المباني بمدينة المنقف، موضحة أن الفرق الطبية تبذل كل جهودها اللازمة لتقديم الرعاية والعناية الفائقة والعاجلة للمصابين.

وقالت الصحة الكويتية في بيانها، إنه تم توزيع المصابين على عدة مستشفيات في الكويت بواقع 21 حالة في مستشفى العدان و6 حالات في مستشفى الفروانية وحالة واحدة في الأميري و11 حالة في مستشفى مبارك و4 حالات في مستشفى جابر لتلقي العلاج اللازم.

وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب حالة المصابين وتنسق مع المستشفيات والجهات المعنية في البلاد لتوفير كل الاحتياجات الضرورية، موضحة أنه تم تشكيل فرق طبية متخصصة لمتابعة حالات المصابين، لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ولذويهم.

القاهرة الاخبارية المنقف وزارة الإعلام الكويتية الصحة الكويتية نشوب حريق